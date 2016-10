PES 2017: Details zu den ersten Updates - 4k-Modus kommt

Konami möchte die Spielerfahrung des Fußballspiels Pro Evolution Soccer 2017 stetig weiterentwickeln, weswegen aktuell an einigen Updates gearbeitet wird, die neue Inhalte mit sich bringen.

Das erste Update erscheint bereits im Oktober. Update 1.02 fügt dem Spiel unter anderem einige verbesserte Spielergesichter hinzu. Insgesamt erhalten 39 Spieler verbesserte Gesichter. Dazu gehören Wissam Ben Yedder, Mario Lemina, Aymeric Laporte, Victor Wanyama und Denis Suarez. Das Update führt außerdem eine realistischere Darstellung der individuellen Spielweisen dieser Fußballer ein. Zusätzlich finden überarbeitete Banden sowie neue offizielle Schuhe inklusive der Option, unterschiedliche Stollen auszuwählen, ihren Weg in das Sportspiel.

Im November folgt Update 1.03 und bringt passend zum Start der Playstation 4 Pro einen 4k-Modus mit sich. Trotz der hohen Auflösung soll das Spiel weiterhin mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Hinzu kommen auch die beiden bisher wichtigsten Partnerschaften, die Konami für das Spiel erzielen konnte: Borussia Dortmund und Liverpool. Diese bringen umfangreiche Ergänzungen mit sich, welche die Spieltage beider Mannschaften noch intensiver erscheinen lassen. Dazu gehört Borussia Dortmunds Signal Iduna Park Stadion und auch das Anfield Stadion von Liverpool. Ebenso finden die weltweit bekannten Fangesänge ihren Weg in das Spiel. Dazu zählt die Liverpooler Hymne "You'll Never Walk Alone". Weitere Verbesserungen an den Spieler-Details gehören ebenfalls mit zum Update.

Hinzu kommen für beide PES-2017-Updates noch weitere offizielle Elemente, neue Schuhe sowie ergänzende Trikots und einige weitere Verbesserungen. Hierzu will Konami bald mehr bekannt geben.