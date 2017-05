PES 2017: Mobile-Umsetzung für iOS und Android

Die Fußballsimulation Pro Evolution Soccer 2017 findet nun auch ihren Weg auf Smartphone und Tablet. Publisher Konami hat heute in einer Pressemitteilung einen Ableger von PES 2017 für iOS und Android angekündigt. Das Sportspiel soll noch in diesem Monat in den entsprechenden Stores von Google und Apple erscheinen. Genauere Details gab das Entwicklerteam noch nicht bekannt. Erste Screenshots des Titels findet Ihr am Ende der Meldung.

Laut Konami wird PES 2017 für iOS und Android auf die gleiche Engine setzen, die bereits bei den Konsolen-Versionen zum Einsatz kommt. Der Publisher hat zudem erste Funktionen der kommenden Sportsimulation aufgelistet. Demnach dürfen sich Spieler auf optimierte Steuerungsmöglichkeiten freuen, die "einfach und intuitiv" von der Hand gehen sollen. Neben der neuen Tipp- und Wisch-Steuerung kann PES 2017 jedoch auch mit einem virtuellen Gamepad klassisch gespielt werden. Die unterschiedlichen Lizenzen der Clubs sind auch in der mobilen Umsetzung vorhanden. Über den Google Play Store können sich Spieler bereits für das Spiel registrieren, wodurch sie einen exklusiven Agenten mit Silber-Status für einen Spieler des FC Barcelona oder Borussia Dortmund erhalten.