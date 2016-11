Spieler von PES 2017 erhalten Zugriff auf das Data Pack 2 - das kostenlose Update steht als Download bereit. Die Aktualisierung fügt der Fußballsimulation eine Reihe neuer Trikots hinzu, aktualisierte und überarbeitete Spieler-Gesichter, drei neue Stadien sowie eine Reihe verschiedener Präsentations-Elemente. Zu den zentralen Bestandteilen zählt die originalgetreue Nachbildung des Signal Iduna Parks von Borussia Dortmund. Auch Liverpools runderneuertes Anfield Stadion wurde detailgetreu ins Spiel integriert. Ebenfalls dabei ist das Stadion des brasilianischen Top-Klubs Palmeiras, der Allianz Parque.

Sowohl im Signal Iduna Park als auch im Anfield Stadion sind berühmte Fangesänge zu hören: "Heja BVB" und "You'll Never Walk Alone" sind neu mit dabei. Außerdem sind 16 neue Trikots sowie die ikonische Spielbekleidung des F.C. Liverpool aus der erfolgreichen Saison 2004/2005 enthalten. Mit dem PES 2017 Data Pack 2 verbessert Konami außerdem das Aussehen von mehr als 100 Spielern. So sind runderneuerte Abbilder von Marco Reus, Neymar Jr, Adrian Ramos, Sadio Mane, Lionel Messi und weiteren Spielern im Download enthalten. Entsprechend wurden auch die Vorschaubilder innerhalb der Taktik-Ansicht aktualisiert.

Zu weiteren Ergänzungen zählen kleinere Bugfixes, elf neue Schuhmodelle sowie verbesserte Präsentations-Elemente innerhalb des UEFA Champions League-Modus. Der angekündigte 4K Modus für PlayStation Pro erscheint mit dem nächsten Update, das für Dezember geplant ist. Weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu PES 2017. Übrigens: Wer die Fußballsimulation ausprobieren will, sollte einen Blick auf die kostenlose Trial Edition werfen.