Konami gibt einen neuen Patch für PES 2017 zum Download frei. Mit dem Data Pack 1.0 erweitern die Entwickler die Fußballsimulation unter anderem um 73 aktualisierte Klub-Trikots, darunter das dritte Trikot vom FC Liverpool. Spieler dürfen sich außerdem über neue Schuh-Modelle und mehr als 30 aktualisierte Spieler-Gesichter freuen. Durch die aufwendig eingescannten Spieler wirkt PES 2017 nach der Installation des neuen Patches realistischer als zur Release-Version.

Zeitgleich mit dem Erscheinen des neuen PES 2017 Patches startet Konami eine Kampagne im MyClub-Modus der Fußballsimulation. Spieler erhalten hier die Möglichkeit, ein erst kürzlich zum Spiel hinzugefügtes Team zu erwerben. Die Kampagne ist bereits gestartet und endet am Mittwoch, den 2. November. "Konami arbeitet kontinuierlich an der Spielerfahrung in PES 2017, dementsprechend befindet sich das Data Pack 2.0 bereits in der Entwicklung. Die Veröffentlichung soll Ende November erfolgen", teilt der Publisher mit.

Das Data Pack 2.0 ergänzt unter anderem Borussia Dortmunds Signal Iduna Park sowie das Anfield Stadion des FC Liverpool. Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Behaltet am besten unsere Themenseite zu PES 2017 im Blick. Denn dort laufen aktuelle News, Videos und Screenshots zur Fußballsimulation zusammen. Pro Evolution Soccer 2017 kam am 15. September für PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One und Xbox 360 in den Handel. In unserem Test zu PES 2017 erfahrt ihr, wie die aktuelle Fußballsimulation abgeschnitten hat.