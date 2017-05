Prey for the Gods darf nicht länger Prey for the Gods heißen. Das hat Entwickler No Matter Studios im neuesten Newsletter bekannt gegeben, in dem fortlaufend über den Entwicklungstand berichtet wird. Die Umbenennung in PrAey for the Gods erfolgte auf Betreiben von Bethesda Softworks. Der amerikanische Publisher sieht seine offenbar bestehenden Namensrechte an Prey gefährdet. Der Mix aus Shooter und Rollenspiel erscheint just in diesen Tagen. No Matter teilt Bethesdas Einschätzung verständlicherweise nicht, will sich aber auf keinen langen und vor allem kostspieligen Rechtsstreit einlassen.

Praey for the Gods wurde via Kickstarter finanziert und soll unverändert im Dezember dieses Jahres bei Steam für den PC erscheinen. Fassungen für Konsolen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Ob das wirklich realistisch ist, bleibt abzuwarten. Noch befindet sich Praey for the Gods nämlich in einem sehr frühen (Pre-Alpha-)Stadium der Entwicklung. Das Video unterhalb, dessen Inhalt stark an das offensichtliche Vorbild Shadow of the Colossus erinnert, zeigt diese aktuelle Version. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Praey for the Gods.

Quelle: No Matter