Prey - Trailer: ​Mimics und Telepathen - das sind die Aliens

16.03.2017 um 17:05 Uhr In Alltagsgegenstände verwandeln oder Menschen kontrollieren - Bethesda stellt vor: die Alien-Gegner aus Prey. In diesem neuen Video gibt's einen Überblick über die verschiedenen Spezies der Typhon-Aliens, die auf der Raumstation Talos 1 ihr Unwesen treiben. Prey erscheint am 5. Mai für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Mehr zu Prey (2017) findet ihr auf unserer Themenseite.