Prey (2017) Video-Preview: Action-Adventure statt Ego-Shooter - Was bietet der Gameplay-Mix?

02.05.2017 um 17:32 Uhr Mit Prey wollen Arkane Studios und Bethesda einen ambitionierten Gameplay-Mix abliefern, der trotz Ego-Perspektive nur am Rande typischen Shooter-Konventionen folgt. Das Preview-Video zeigt, was ihr im geistigen System Shock-Nachfolger abseits des Geballers noch so alles macht.

