Prey: Neuer Trailer stellt die bedrohliche Raumstation Talos 1 vor

22.04.2017 um 18:15 Uhr Die Aliens sind aus der Eindämmung ausgebrochen und haben die Talos I überrannt - und passend dazu stellt Bethesda die bedrohliche Raumstation im neuen Trailer vor. Die Talos I ist nicht nur ein Zeugnis menschlichen Ehrgeizes, sondern mit ihren Geheimnissen und der verzweigten Hintergrundgeschichte, die es aufzudecken gilt, auch mehr als nur der Schauplatz für Prey. Der Spieler sollte sich von der Neo-Deco-Atmosphäre der Station nicht blenden lassen, denn in erster Linie stellt die Talos I eine einzigartige Bedrohung für den Spieler selbst dar. Prey erscheint am 5. Mai 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

