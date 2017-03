Prey: ​"Wer ist Morgan Yu?" - neuer Trailer zum Protagonisten

25.03.2017 um 14:15 Uhr Ob als Mann oder als Frau - Morgan Yu muss in Prey die von Aliens überrannte Raumstation Talos 1 retten. Dieser Trailer zeigt neue Spielszenen. Zu sehen sind unter anderem diverse andere Mitarbeiter von Talos 1. Die Entwickler versprechen viele Freiheiten im Umgang mit der Talos-Crew. Prey erscheint am 5. Mai für PC, Xbox One und Playstation 4.

