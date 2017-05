Prey (2017): So entscheidet ihr über das Schicksal von NPCs - moralische Zwickmühlen in der Video-Vorschau

Der Prey-Test lässt noch ein paar Tage auf sich warten, das Review-Embargo läuft erst zum Release am 5. Mai 2017 aus. Doch wir konnten Prey bereits vorab spielen - und zwar am PC. Auf Basis unserer Vorschauversion versorgen wir euch mit neuen Gameplay-Infos. Diesmal geht's um die kniffligen moralischen Zwickmühlen, in die euch Story und Nebenquests in Arkanes Action-Adventures stecken.

Das Beispiel im Video gehört dabei noch zu den einfachsten Szenen in Prey: Befreien wir ein menschliches Versuchskaninchen, um an den Türcode für eine Waffenkammer zu gelangen? Oder lassen wir die Typhon-Aliens in die Zelle, schauen dem Todeskampf des Gefangenen zu und ernten anschließend die wertvollen Ressourcen aus den Alien-Körpern?

Prey erscheint am 5. Mai 2017, mehr Infos und aktuelle News rund um Test und Release findet ihr auf unserer Prey-Themenseite.