Prey: ​Aus diesen 6 Gründen wir der Weltraum-Shooter ein Hit!

18.02.2017 um 17:15 Uhr Bevor Prey am 5. Mai erscheint, durften wir uns auf Einladung Bethesdas in einer weit fortgeschrittenen Spielfassung in den Auftakt des Abenteuers stürzen. Was wir dabei zu sehen und spielen bekamen, gefiel uns ungemein gut - wie gut, das verraten wir in diesem Video!

