Mit Prey erscheint am 5. Mai der mit Spannung erwartete Shooter-Reboot von Arkane Studios. Dass die Neuinterpretation unverkennbar die Handschrift der Macher der Dishonored-Reihe trägt, davon konnte sich Kollege Lukas Schmid bereits für seine Heftvorschau in der PC Games 03/17 überzeugen. Das bedeutet vor allem Entscheidungsfreiheit in einer offenen Spielwelt, kombiniert mit vielen Crafting- und Rollenspielelementen. Prey mag vieles sein, nur keine klassische Schießbude nach Schema F, lautet unsere bisherige Einschätzung.

Vom üblichen Standard entfernt ist auch unsere Sneak Peek zu Prey, zu der Bethesda an einem Wochenende Mitte März nach Berlin eingeladen hatte. 15 ausgewählte Leser folgten dem Ruf, die ersten rund anderthalb Stunden von Prey selbst zu erleben, um sich einen ersten Eindruck von Handlung, Atmosphäre und Spielelementen zu verschaffen. Und das vor einer stilvollen Kulisse, einem luxuriösen Apartment nach Vorbild des Domizils von Protagonist Morgan Yu.



Sneak Peek - Was ist das eigentlich? Die PC-Games-Sneak-Peek findet in unregelmäßigen Abständen statt und bietet unseren Lesern die Möglichkeit, einen Tag lang ein Spiel zu testen, das sich noch in der Entwicklung befindet. Weil wir diesmal mehr Leser als gewöhnlich befragt haben, unterscheidet sich diese Sneak Peek von früheren Veranstaltungen. Wir können euch hier leider nicht alle Teilnehmer vorstellen.

Fesselnder Spielanfang

Philipp B., Journalismus-Student: "Prey als Spiel ist, als hätten System Shock und Half Life zusammen ein Kind bekommen. Die Namen habe ich bewusst gewählt, Prey fühlt sich an wie eine Mischung aus den beiden Spielen. Ich bin positiv überrascht." Quelle: PC Games Der Einstieg ist bekanntlich ein wichtiger Eckpfeiler; die ersten Minuten können darüber entscheiden, ob sich das Weiterspielen lohnt. Und hier darf sich Prey ob eines Vergleichs mit populären Genre- Meilensteinen geadelt fühlen. Prey fühle sich an, als "hätten System Shock und Half-Life ein Kind gekriegt", fasst Phillip Bedruna, Journalismus-Student aus Berlin, prägnant seine ersten Spielerlebnisse zusammen. Der Vergleich kommt nicht von ungefähr. Ähnlich wie Half-Life schlägt Prey zu Beginn ruhige Töne an: Der Protagonist Morgan Yu hat als Wissenschaftler einen ganz normalen Arbeitstag vor sich, wird jedoch in einen tragischen Unfall mit unvorhergesehen Konsequenzen verwickelt. Der Story-Twist gleich zu Beginn sauge einen direkt ins Spiel, sind sich unsere Leser einig. "Die Atmosphäre hat mich total mitgenommen", findet etwa Richard aus Berlin. "Erst langsam bekommt man mit, worum es eigentlich geht."

Dave, Pharmaziestudent: "Prey ist wirklich kein klassischer Shooter. Ich habe etwa die kompletten 90 Minuten mit einer Ausnahme nur mit dem Schraubenschlüssel gekämpft. Das so etwas funktioniert, ist wirklich cool." Quelle: PC Games

Der etwas andere Shooter

Den unfreiwilligen Helden Morgan Yu verschlägt es schon früh auf die Weltraumstation Talos I, wo er mit einer außerirdischen Bedrohung konfrontiert wird. Dabei wird schnell klar, dass Prey vom Ballergewitter der Sorte von Spielen wie etwa Doom weit entfernt ist. "Man fühlt sich als Spieler in Prey sehr klein und unterbewaffnet", beschreibt Leser Phillip Grigutsch die Ausgangsituation. Daraus entstehe "richtige Angst" vor Gegnern. "Die begrenzte Munition und die geringe Verfügbarkeit von starken Waffen verstärken dieses Gefühl noch", ergänzt er.

Richard, Metal-Fan: "Die Atmosphäre hat mich total mitgenommen. Sehr stimmig, man ist während des Spielens sehr nervös und achtet auf jede Kleinigkeit. Erst langsam bekommt man mit, worum es eigentlich geht. Die Stimmung verdichtet sich langsam, aber konstant." Quelle: PC Games Prey wäre aber kein Spiel von Arkane Studios, wenn es für Konfrontationen nicht zig unterschiedliche Herangehensweisen geben würde. Elektroniker Daniel, der mit Schrumpel Kumpel einen eigenen YouTube-Kanal betreibt, gibt ein Beispiel für die möglichen Konfliktstrategien bei einer Begegnung mit den Aliens. "Mein Kumpel hat die Situation mit dem Schraubenschlüssel gelöst. Ich hingegen bin weggerannt und habe mir eine Gasflasche geholt, die ich den Gegnern dann entgegengeworfen habe." Der erwähnte Kumpel, Phillip Grigutsch, fügt noch hinzu: "Das Schöne ist, dass es nicht den 'perfekten' Weg gibt. Dem Spieler wird sehr viel Entscheidungsfreiraum gelassen."

Auch Schleichen ist eine Option, wie Twitch-Streamerin Jaqueline anmerkt. So könne man sich etwa durch eine Gegnergruppe ballern oder diese einfach umgehen. "Das gefällt mir wirklich gut", lautet ihr Resümee.

Volle Konzentration: Daniel und Phil G. sind beim Spielen von Prey voll bei der Sache. Quelle: PC Games

Viele Freiheiten

Lust aufs Experimentieren macht Prey einem aber auch aufgrund seiner ausgeprägten Rolllenspielelemente. Mit sogenannten Neuromods können wir die Fähigkeiten von Morgan Yu dem gewünschten Spielstil anpassen. Auf diese Weise erlernen wir etwa das Hacken von Drohnen und Computern oder verbessern unsere Schleichfertigkeiten.

Daniel, Elektroniker :"Prey ist nicht ganz so linear wie viele andere Hochglanz-Shooter. Wobei Prey ja kein Shooter im klassischen Sinne ist. Die große Entscheidungsfreiheit beim Bewältigen von Aufgaben hat Rollenspielcharakter." Quelle: PC Games Spannender wird das Upgrade- System vor einem anderen Hintergrund: der Spielwelt. Die Forschungsstation Talos 1 steht einem in Prey zwar von Beginn an komplett offen, doch der Zugang zu einigen Arealen setzt bestimmte Skills voraus. Sich eben diesen Fortschritt zu erarbeiten, um noch tiefer ins Labyrinth vorzustoßen, ist eine der großen Stärken von Prey, wie uns Pharmaziestudent Dave auf dem Anspielevent verraten hat. "Das Hacking und das Skill-System bieten immer neue Ansätze, um Herausforderungen anzugehen, die man vorher vielleicht gar nicht oder nur mit sehr viel Aufwand lösen konnte. So kann man zum Beispiel noch einmal an vorherige Orte zurückkehren und dort Aufgaben lösen."



Etwas Feinschliff nötig

Philipp G., Triebwerkmechaniker: "Nach zwei Stunden mit Prey kann ich aber sagen, dass es im Vergleich zu Doom viel weniger actionlastig ist. Man wird sehr langsam an die Shooter- Mechanik herangeführt. Munition ist sehr rar, also muss man die richtigen Entscheidungen treffen." Quelle: PC Games Bei all dem vielen Lob, sehen unsere Leser aber auch noch Verbesserungsbedarf. Student Phillip Bedruna übt etwa Kritik an der gespielten PC-Version. "Leider war das Grafik-Menü ein wenig mau und bot wenig Freiraum für individuelle Anpassungen." Außerdem ist ihm das Kantenflimmern negativ aufgefallen. Student Dave wurde zudem noch auf häufige Einbrüche bei der Bildrate aufmerksam.

Auch Jaqueline sieht die Präsentation bisher als Knackpunkt. "Die Grafik hat mir nicht so gut gefallen. Gerade aus der Nähe sehen viele Texturen unscharf oder verwaschen aus. Hier besteht Nachholbedarf." Dass Arkane Studios noch an den Stellschrauben dreht, davon ist auszugehen. Schließlich beginnt das Feintuning üblicherweise in den Wochen vor dem geplanten Verkaufsstart. Es überrascht daher nicht, dass unsere Leser am Ende der gespielten Prey-Demo fast ausnahmslos eine Kaufempfehlung aussprechen. Jqueline, Twitch-Streamerin: "In Prey finden sich viele Elemente aus Dishonored wieder. So zum Beispiel das Schleichen. Man kann selbst entscheiden, wie viel man schießen möchte, und Aufgaben unterschiedlich angehen. So kann man sich zum Beispiel durch eine Gegnergruppe ballern oder sie schleichend umgehen." Quelle: PC Games

"Definitiv" werde er sich Prey am Erscheinungstermin holen, antwort etwa Daniel wie aus der Pistole geschossen und setzt dabei ein Grinsen auf. Jaqueline hat den Sci-Fi-Shooter sogar schon vorbestellt. Nach positiven Kritiken der Fachpresse und nun auch der Spieler stehen die Chancen auf einen echten Spiele-Hit denkbar günstig. Und so konnten unsere Leser den Abend noch bei lockeren Gesprächen und kulinarischen Köstlichkeiten ausklingen lassen.

