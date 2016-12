Prey: ​Waffen, Gadgets, Gegner & mehr im Vorschauvideo 

Mit Prey haben die Entwickler der Arkane Studios und Publisher Bethesda eine Neuinterpretation des Science-Fiction-Shooters aus dem Jahr 2006 in der Mache. Bei einem Studiobesuch in Austin, Texas durften wir einen kleinen Vorgeschmack aufnehmen, den wir euch nun in Videoform präsentieren. In fast fünf Minuten durchstreifen wir dabei die Weltraumstation Talos 1, auf der wir uns mit Gefahren sowohl technischer als auch außerirdischer Natur herumschlagen müssen. Zum Glück bietet Prey übernatürliche Fähigkeiten aus Bereichen wie Energie, Gestaltwandlung und Telepathie, sowie menschliche Fähigkeitsbäume wie Wissenschaft, Technik und Sicherheit, in denen wir unsere Spielfigur ausbilden können. Daneben gibt's interessante Waffen wie eine Schaumkanone, die eine augenblicklich erstarrende Masse verschießt. Für besondere Experimentierfreude sorgt eine Fähigkeit, mit der wir in kleine Objekte wie Tassen schlüpfen dürfen.



Prey spielt im Jahr 2032 auf der Raumstation Talos 1, wo wir in die Haut von Protagonist Morgan Yu schlüpfen, der an einem Experiment teilnahm, das jedoch ordentlich schiefging. Nun dürfen wir uns mit Außerirdischen herumschlagen, welche die Station überfallen. Im Rahmen der jüngsten Game Awards 2016 präsentierte Bethesda über acht Minuten frisches Gameplay-Material, das ihr euch in einem gesonderten Video ansehen könnt. Für weitere Neuigkeiten, allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um Prey haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Auge.