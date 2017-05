Prey: So hätte der Shooter eigentlich aussehen sollen

Vor etwa drei Jahren war das Actionspiel Prey noch unter dem Namen Project Danielle bekannt und verfolgte ein Konzept, dass sich doch stark von dem unterschied, was wir jetzt letzten Endes bekommen haben.

Über NEOGaf könnt ihr euch die Dokumente ansehen, welche ein Prey in verschiedenen Planungsstadien zeigen. Denn es gab mehrere sogenannte "Pitches", also Vorschläge darüber, wie das Spiel denn aussehen könnte. Darunter befindet sich auch die Idee, die Story in einem Labor spielen zu lassen, das sich an Bord eines abgestürzten Alien-Raumschiffs hätte befinden sollen. Eine andere Idee sah vor, das Szenario auf eine tropische Insel zu verlegen, die einen Bunker voller militärischer Geheimnisse hätte beherbergen sollen.

In den meisten dieser "Pitches" war eine Frau namens Danielle Sho die Protagonistin. Der Name wurde für die finale Version von Prey sogar beibehalten und stellt dort einen NPC dar. Interessanterweise werden in keinem der Dokumente der jetzige Held Morgan Yu, die Raumstation Talos I und einige der anderen Kernelemente der Story des Shooters Prey erwähnt.

Quelle: Kotaku