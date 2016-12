Prey: ​Selbst Entwickler überrascht von Gameplay-Möglichkeiten

Schon mit Dishonored konnten die Entwickler der Arkane Studios unter Beweis stellen, dass sie sich in der Gestaltung vielseitiger Gameplay-Mechaniken verstehen. Im Fall des aktuell in der Entwicklung stehenden Prey scheinen sie aber selbst immer wieder überrascht worden zu sein, von der Vielzahl an Möglichkeiten, die uns das Spiel offenbar bietet. Gegenüber GameInformer gaben einige Mitarbeiter des Studios ihre liebsten Anekdoten zum Besten. Lead Designer Ricardo Bare etwa freut sich über den Umstand, dass das Team die Medkits in der Spielwelt zu echten, physischen Objekten gemacht hat. Nur so sei es ihm beim Testen möglich gewesen, eines der begehrten Heilutensilien per kinetischem Schub durch den Spalt einer Tür zu sich zu ziehen.

Raphael Colantonio, seines Zeichens Creative Director und Präsident der Arkane Studios, schilderte eine Situation, in der sich er und ein Poltergeist gegenseitig einen Kühlschrank zuwarfen. Konkret sei dies möglich gewesen, indem er zwei vom Spiel gegebene Fähigkeiten kombinierte. In dem Fall habe er "Leverage" (das Anheben großer Objekte) und "Remote Manipulation" (das Greifen eines Objekts außerhalb der eigentlichen Reichweite) kombiniert und so den Kühlschrank zurück geschleudert, den der feindliche Poltergeist gerade auf ihn warf.

Senior Producer Susan Kath beschrieb eine Situation, die im Grunde aus einem Fehler im Spiel heraus entstand. Ein Spieltester der Arkane Studios soll sich mitten im Sturz aus großer Höhe befunden haben und wäre genau in eine Gruppe aggressiver Verteidigungsroboter gefallen - ohne Munition. Im allerletzten Moment habe sie die Fähigkeit "Mimick" eingesetzt und sich so als einer dieser Roboter ausgegeben. Die feindlichen Maschinen sollen sie so als eine von ihnen angesehen haben, und sie war in Sicherheit. Die Testerin meldete dies als Fehler, doch Susan Kath war offenbar zufrieden mit dieser Möglichkeit, und beschloss, sie im Spiel zu lassen.

Prey erscheint im Jahr 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Für weitere Informationen besucht ihr unsere verlinkte Themenseite.

