Prey: ​Bald geht's los! Der Launch-Trailer ist da!

Morgan Yu hat keinen guten Dienstbeginn, denn an seinem ersten Arbeitstag läuft alles schief und eine außerirdische Invasion macht sich auf der Raumstation Talos I breit.

Dieses Abenteuer erlebt ihr ab dem 5. Mai im Actionspiel Prey, das für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheint. Zur Einstimmung veröffentlichte Bethesda jetzt den Launch-Trailer zum Spiel, in welchem ihr Morgan Yu kennenlernt und seht, was euch auf der Raumstation erwartet. Ihr bekommt außerdem mit, dass der Held zu allem bereit ist. Denn sollte er die Invasion nicht aufhalten können, dann will er die Aliens mit in den Tod reißen.

Prey will eine Spielerfahrung bieten, die sich am Klassiker System Shock sowie an der Atmosphäre von Bioshock orientiert. Es handelt sich also nicht um einen klassischen Shooter, sondern ihr erlebt eine intensive Geschichte, in der ihr auch mal taktisch vorgehen oder schleichen müsst. Brachiale Action wird euch nicht immer zum Ziel bringen.

Doch das erlebt ihr alles selbst am 5. Mai, wenn Prey erscheint.

Quelle: Pressemeldung