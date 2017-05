Prey ​führt deutsche Charts auf PC und Xbox an - auf PS4 hinter Horizon Zero Dawn

Prey mischt die deutschen Spiele-Charts auf, wie die GfK Entertainment mitteilt. Das von Bethesda vertriebene und den Arkane Studios entwickelte Action-Adventure mit Ego-Shooter-Elementen landet in der ersten Woche direkt an der Spitze - zumindest in den Charts für PC und Xbox One. Auf PlayStation 4 kommt Prey allerdings nicht am Spitzenreiter vorbei: Horizon: Zero Dawn, das aktuelle Action-Rollenspiel von Guerrilla Games, dominiert die PS4-Hitliste auch in dieser Woche. Prey sichert sich unterdessen die Silbermedaille.

In der Xbox One-Tabelle geht Vorwochenabstauber Sniper: Ghost Warrior 3 - Season Pass Edition an sechster Stelle in die Defensive über. Forza Horizon 3 in der Standard Edition schaltet zwei Gänge höher und muss sich nur Prey geschlagen geben. Die restlichen Spitzenreiter Call of Duty: Black Ops 2 (PS3, Xbox 360) und Mario Kart Wii Selects (Nintendo Wii) bleiben unangetastet.

Auf dem PC landet der Personensimulator Die Sims 4 hinter Prey auf Platz 2. "Das Warhammer 40.000-Spektakel Dawn Of War 3 verringert sein Waffenarsenal und zieht sich von der ersten an die fünfte Stelle zurück. Einziger weiterer Neuzugang ist das Wimmelbild-Abenteuer Chimeras: Verflucht und Vergessen auf Rang 13", teilt die GfK mit. Viele weitere News, Videos und Eindrücke zum aktuellen Highlight Prey findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite. Das Action-Adventure kam am 5. Mai für PC, PS4 und Xbox One auf den Markt. In unserem Test zu Prey erfahrt ihr, ob sich der Kauf lohnt. Tipps und Tricks zu Prey haben wir ebenfalls für euch.