Prey: Demo veröffentlicht, Systemvoraussetzungen bekannt

Wer eine Xbox One oder eine PS4 besitzt, der kann sich jetzt die Demo zum kommenden Science-Fiction-Shooter Prey herunterladen und die erste Stunde der Story erleben. PC-Besitzer müssen sich allerdings bis zum Release des Spiels am 5. Mai gedulden.

Außerdem wurden die Systemvoraussetzungen des Spiels bekannt gegeben. Diese lauten für PC:

Minimal Empfohlen Prozessor Intel i5-2400/AMD FX-8320 Intel i7-2600K/AMD FX-8350 Grafikkarte NVIDIA GTX 660 mit 2 GB/AMD Radeon 7850 mit 2 GB NVIDIA GTX 970 mit 4 GB/AMD R9 290 mit 4 GB Arbeitsspeicher 8 GB 16 GB



Wer eine PS4 besitzt, der sollte 42 GB an Festplattenspeicher einplanen, bei der Xbox One sind es 38 GB.

Zu den erweiterten Einstellungsmöglichkeiten auf dem PC gehören:

Objektdetails

Schattenqualität

Texturqualität

Anisotroper Filter

Anti-Aliasing

Horizontales Sichtfeld

SSDO

Reflektionen auf Oberflächen

Der Preload des Shooters beginnt auf der PS4 am 29. April um 0 Uhr, auf der Xbox One am 27. April um 6 Uhr und für PC am 3. Mai. Prey ist ab Mitternacht am 5. Mai auf Playstation 4 und Xbox One spielbar. Auf PC legt ihr ab 6:00 Uhr los.

Quelle: Pressemeldung