Prey: Steam-Rückerstattungen sind Demo für PC

Während Besitzer einer Xbox One oder einer PS4 schon seit dem 27. April anhand der Demo zum Actionspiel Prey feststellen können, ob sie das Spiel kaufen möchten, müssen PC-Spieler auf die Vollversion warten.

Das Fehlen der Demo für PC führte zu einiger Kritik. Hierzu äußerte sich jetzt Raphael Colantonio, Gründer des Entwicklerstudios Arkane. Er erklärt, dass sie nicht die Ressourcen hatten, um eine Demo für PC und Konsolen zu entwickeln und sich daher für eine der beiden Möglichkeiten entscheiden mussten.

Außerdem könnten PC-Spieler auf die Rückerstattungsmöglichkeit von Steam zurückgreifen. Jeder könne sich Prey zwei Stunden lang ansehen und es dann bei Nichtgefallen wieder zurückgeben. Das wäre doch im Prinzip eine Art Demo. Außerdem will er noch mal klarstellen, dass die PC-Version von Prey keine Portierung ist. Das Spiel wurde am PC entwickelt. Man habe aus den Fehlern von Dishonored 2 gelernt und möchte sicherstellen, dass die PC-Fassung von Prey richtig gut ist.

Ob dem so ist, stellt ihr am 5. Mai fest, wenn das Actionspiel für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheint.

