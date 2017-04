Prey: Entwickler führen im Video durch das Actionspiel

Nicht mehr lange, dann stürzt ihr euch selbst in die actionreichen Abenteuer von Arkane Studios Prey und nehmt es mit den außerirdischen Typhon auf.

Um euch schon mal darauf einzustimmen, führt euch Seth Shain aus dem Entwicklerstudio in einem rund 20 minütigen Video durch den Titel. Das Video wurde während des PlayStation-Experience-Events aufgenommen und steht im Originalton - also in englischer Sprache - zur Verfügung. Dennoch solltet ihr einen guten Einblick in die einzelnen Spielsysteme und das Gameplay erhalten, denn Seth Shain erklärt so gut wie jeden Schritt, den er macht.

Möchtet ihr endlich selbst Hand anlegen und als Morgan Yu auf der Raumstation Talos I der Bedrohung durch die Typhon Einhalt gebieten, dann müsst ihr euch noch bis zum 5. Mai gedulden. Dann erscheint das Actionspiel für PC, Xbox One und Playstation 4.