Prey: ​Vergleichsvideo zeigt deutliche Vorteile der PC-Version

Wie schlägt sich die PC-Version des Actionspiels Prey im Vergleich zur Konsolenfassung? Das wollte Digital Foundry herausfinden und hat ein Vergleichsvideo veröffentlicht.

In diesem erfahrt ihr zunächst mal, welche Vorteile ihr erhaltet, wenn ihr Prey auf einer PS4 Pro anstatt auf einer regulären Playstation 4 spielt - nämlich gar keine. Es läuft immer in derselben Auflösung und bietet auch sonst keine ersichtlichen Vorteile. Außerdem wird auf die Steuerung eingegangen, die auf Konsolen - besonders auf der PS4 - einiges an Schelte einstecken musste. Sie laggt und reagiert einfach zu langsam, was vor allem die Kämpfe gegen die schnellen Mimics zu Frustmomenten macht. Hier macht die PC-Fassung eine deutlich bessere Figur, da die Steuerung mit Maus und Tastatur, schnell und präzise ist.

Die Ladezeiten auf dem PC sind ebenfalls nicht so lange wie auf der Konsole und mysteriöse Lags machen einigen Xbox-One-Besitzern zu schaffen. Hinzu kommt das auf dem PC besser zu bedienende Interface, darunter das Inventar und die Waffenauswahl. Selbst in Sachen Grafik sind deutliche Unterschiede zu sehen.

Das Video zeigt ziemlich gut, dass die PC-Version von Prey der Konsolenfassung überlegen ist und sich spürbar besser spielt. Schaut euch das Video an, in dem euch noch mehr Unterschiede gezeigt werden.

Quelle: PCGamesN