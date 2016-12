Im kommenden Jahr werden Bethesda und die Arkane Studios das Science-Fiction-Actionspiel Prey veröffentlichen, in dem ihr es mit jeder Menge Außerirdischer zu tun bekommt.

Zu diesen gehören Cystoids, welche die kleinsten Gegnern darstellen. Sie sind in etwa so groß wie ein Tennisball, besitzen aber große Feuerkraft - denn sie können explodieren, mit fatalen Folgen. Sie sind nicht intelligent und greifen alles und jeden an, was sich ihnen nähert. Sie leben in Gruppen in der Nähe eines Nests.

Mimics sind extrem schnell und geschickt. Sie können sich tarnen und greifen so aus dem Hinterhalt an. Sollte auch nur ein Mimic überleben, dann ist dieser in der Lage, die gesamte Invasion von Neuem beginnen zu lassen. Phantoms sind von den Typhoon korrumpierte Crewmitglieder, die in verschiedenen Formen erscheinen. Einige nutzen Feuer, um ihre Gegner zu verbrennen.

Poltergeister sind die einzigen Monster, die sich unsichtbar machen können. Allerdings sind nicht alle von ihnen bösartig. Man merkt, dass sich ein Poltergeist in der Nähe befindet, wenn sich Gegenstände wie von selbst bewegen. Telepaths haben die Fähigkeit, andere zu kontrollieren, weswegen sie oft von einer Horde an Sklaven umgeben werden. Das macht es besonders schwierig, Telepaths zu töten.

Ein Nightmare ist ein furchterregende Kreatur, welche nur zu einem Zweck erschaffen wurde: zum Töten! Es ist sehr wenig über diese Wesen bekannt, außer, dass sie extrem gefährlich sind. Ein Nightmare spürt die Alienkräfte, die ihr in euch aufnehmt und kann euch so überall aufspüren.

Die Entwickler bei den Arkane Studios erklären, dass es keine klassischen Bosskämpfe und Bossgegner in Prey geben wird. Dies läge an der KI. Diese erlaubt es einigen der Monstern, sich wie Bosse zu verhalten. Das soll jeden Kampf einzigartig machen.

Prey wird im kommenden Jahr für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: DualShockers