Prey - Trailer: Wozu dienen die Neuromods im Actionspiel?

Arkane Studios kommendes Actionspiel Prey will euch die Möglichkeit geben, die Fähigkeiten des Helden Morgan auf vielfältige Weise auszubauen.

In einer Art Werbevideo zu den Neuromods erfahrt ihr mehr darüber, wie ihr eure Skills durch Neuromodifikation verbessern und neue Fähigkeiten erlernen könnt. Über ziemlich spitze Nadeln verbindet sich das Gerät mit eurem Nervensystem und nimmt daran Veränderungen vor. Über diese Veränderungen ist es euch dann beispielsweise möglich, eine Superthermal-Kraft zu nutzen, mit der ihr über eine Feuerfalle eure Gegner verbrennen könnt.

Eine weitere Neuromod lässt euch per Telekinese entfernte Objekte manipulieren oder zu euch ziehen. Oder ihr verwandelt euch in ein Objekt in eurer Nähe, um euch zu tarnen. Diese und weitere Fähigkeiten werden euch in dem Video vorgestellt.

Das Actionspiel Prey erscheint am 5. Mai für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Quelle: Bethesda / Youtube