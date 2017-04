Prey: Entwickler spielen eine Stunde den Actiontitel im Let's Play

Am liebsten würden die Fans des Actionspiels Prey schon jetzt durch die Gänge der Raumstation Talos I schleichen und es mit den mysteriösen Typhon aufnehmen. Doch der Release des Spiels findet erst am 5. Mai statt.

Allerdings könnt ihr euch jetzt mehr als eine Stunde an Gameplay direkt aus dem Spiel ansehen. Denn Bethesda und die Arkane Studios haben ein "Let's Prey" veranstaltet, in welchem eine Passage aus dem Spiel gezeigt wird. Während des Videos erklären die Entwickler immer wieder interessante Dinge und bringen den Zuschauern den Titel so näher.

Interessant zu sehen an diesem mehr als einstündigen Video ist, dass Prey stark an Bioshock erinnert. Es handelt sich also nicht um einen "klassischen" Shooter, sondern um ein Actionspiel, bei dem Atmosphäre und Story wichtig sind und in dem sogar Rätsel eine große Rolle spielen.

Vielleicht hat euch das Let's Play zu Prey noch mehr den Mund wässrig gemacht. Doch bis zum 5. Mai müsst ihr euch noch gedulden, bevor ihr den Titel auf PC, Playstation 4 und Xbox One selbst erleben könnt. Wollt ihr euch noch mehr über das Spiel informieren, dann lest doch unseren Preview-Artikel.

Quelle: Bethesda/ Youtube