Prey: Uncut-Release & Trailer zu Entscheidungsfreiheit

Trailer-Zeit für Prey: Bethesda und Arkane Studios veröffentlichten ein neues Video zum Action-Adventure und rücken dabei Protagonist(in) Morgan Yu in den Mittelpunkt. Der Clip zeigt neben Gameplay-Szenen in bekannter Optik und mit den bekannten Typhon-Aliens auch einige weitere menschliche Überlebende der Talos-Crew. Spieler sollen frei entscheiden dürfen, wie sie mit den Menschen umgehen. Der Trailer gibt außerdem weitere Hinweise auf Yus Vergangenheit und die Verbindung des Protagonisten zum Geschehen auf Talos 1:



In der Pressemitteilung zum Video bestätigt Bethesda außerdem die Uncut-Veröffentlichung von Prey in Deutschland. Die ab 16 Jahren freigegebene Fassung des Action-Adventures soll gegenüber der US-Fassung nicht verändert werden. Nach PEGI-System erhält Prey eine Freigabe "ab 18". Das Action-Adventure erscheint am 5. Mai 2017 für PC, Xbox One und Playstation 4. Im Rahmen unserer "Sneak Peek"-Aktion konnten unsere Leser bereits vor Release reinspielen. Ihre Eindrücke findet ihr in unserem Vorschau-Special zu Prey.