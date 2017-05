Mit Prey hat Arkane Studios einen Sci-Fi-Thriller geschaffen, der ganz in der Tradition von System Shock 2 steht: Ihr erkundet eine offene Raumstation, sammelt Hinweise, bekämpft Aliens, lernt neue Fähigkeiten und sucht euch euren eigenen Weg, um die Ziele zu erreichen. Spätestens in unserem großen Test zu Prey hat sich gezeigt: Das kann sehr viel Spaß machen! Perfekt ist Prey allerdings nicht geworden, vor allem das Balancing, die Kämpfe und das Gegnerdesign stießen in unserer Review auf Kritik. Auch in den vielen Kommentaren und Foren-Einträgen, die wir seit Release gelesen haben, zeigt sich ein gemischtes Bild.

Habt ihr Prey bereits auf PC, PS4 oder Xbox One gespielt? Oder gar durchgespielt? Dann macht mit bei unserer Umfrage und verratet uns, wie IHR das neue Prey von Arkane Studios und Bethesda einschätzt: Was hat euch gefallen, was nicht? Was denkt ihr über die Kämpfe, wie beurteilt ihr den Schwierigkeitsgrad, wie gelungen ist das freie Erkunden der Talos-1-Raumstation? Und besonders spannend: Eure ganz persönliche Wertung. Für die Teilnahme ist keine Anmeldung erforderlich, also gleich mitmachen!

Bitte beachten: Die Umfrage endet am Montag, dem 15. Mai 2017 um 10:00 Uhr.

Achtung: Hier geht es zur Umfrage für unsere Mobile-User