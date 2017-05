Prey im Test: Das 2017-Reboot der Shooter-Serie bekommt diesen Freitag seine Wertung von PC Games - gleichzeitig mit dem Release des Action-Adventures in Ego-Perspektive. Ein Review-Embargo von Publisher Bethesda verhindert vorzeitige Prey-Tests. Allerdings rechnen wir damit, euch rechtzeitig zum Wochenende eine fundierte Kaufberatung zum finalen Spiel liefern zu können - inklusive ausführlichem Testvideo.

Bis es soweit ist, können Prey-Fans schon mal die PC-Version in Augenschein nehmen: In einer Reihe von Gameplay-Videos nehmen wir einzelne Aspekte des neuen Spiels von Arkane Studios (Dishonored 2) genauestens unter die Lupe. Dafür stand uns bereits vor Release eine PC-Vorschauversion zur Verfügung, aus der wir eigene Szenen aufnehmen konnten - unter anderem zum Crafting (siehe unten). Unser Ersteindruck von Prey beim entsprechenden Preview-Event lest ihr in der großen Prey-Vorschau.



Noch Fragen? Dann stellt sie in den Kommentaren! Unsere Tester Felix Schütz und Peter Bathge liefern dann am Freitag Antworten zu den Themen, die euch am dringendsten unter den Nägeln brennen. Weitere topaktuelle News und alles rund um den Release am 5. Mai findet ihr auf der Prey-Themenseite.

Systemanforderungen für Prey (2017) Minimum Prozessor: Intel i5-2400 / AMD FX-8320

Grafikkarte: Geforce GTX 660 mit 2 GB / Radeon 7850 mit 2 GB

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Empfohlen Prozessor: Intel i7-2600K / AMD FX-8350

Grafikkarte: Geforce GTX 970 mit 4 GB / Radeon R9 290 mit 4 GB

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM