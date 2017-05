Prey ​in 20 Minuten durchgespielt: Speedrunner stellt neuen Rekord auf

Im Eiltempo durch Prey: YouTuber DraQu stellt einen neuen Rekord auf. Der Spieler hetzte in weniger als 20 Minuten durch das seit dem 5. Mai erhältliche Action-Adventure der Arkane Studios. Genauer: Für seinen aktuellen Rekorddurchgang benötigte der Spieler 19 Minuten und 34 Sekunden - die bisherige Bestmarke. Seinen Speedrun haben wir nachfolgend im Video eingebunden. Dabei wird ersichtlich, dass DraQu für den Speedrun auf den einen oder anderen Trick sowie Glitch zurückgreift. Ob zumindest Letztere durch künftige Patches aus der Spielwelt von Prey geschafft werden, bleibt abzuwarten. Aus Spoiler-Gründen wollen wir an dieser Stelle nicht weiter auf den Inhalt des Videos eingehen. Wer sich das Spielerlebnis nicht verderben lassen will, sollte daher einen Bogen um das Video schlagen.

Mit seinem neuen Speedrun übertrifft DraQu seinen zuvor aufgestellten Rekord. Erst gestern berichteten wir, dass er Prey in rund 44 Minuten durchspielte. Bei seinem ersten Versuch gab er allerdings zu, sich während des Durchgangs mehrmals verlaufen und verirrt zu haben. In seinem aktuellen 20-Minuten-Speedrun scheinen ihm diese Fehler nicht mehr unterlaufen zu sein. Andere Speedrunner dürften den aktuellen Rekord nun als Ansporn nehmen, weitere Bestzeiten aufs Prey-Parkett zu legen. Aktuelle News, Videos und Hintergründe zu Prey findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite. Wie gut das Action-Adventure geworden ist, lest ihr in unserem ausführlichen Test zu Prey. Wer Prey ohne zu hetzen durchspielt, benötigt zwischen 15 und 20 Stunden, um das Action-Adventure abzuschließen. Erledigt ihr zudem noch alle optionalen Aufgaben, solltet ihr eine Spielzeit von 25 bis 30 Stunden einplanen.