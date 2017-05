Prey: Speedrunner bewältigt den Shooter in gerade mal 10 Minuten

Der Shooter Prey ist erst seit wenigen Tagen spielbar - und doch unterboten sich die führenden Speedrunner schon mehrfach. Zwei Tage nach der Veröffentlichung des Spieles waren die 44 Minuten des Spieler "DraQu" noch eine unglaubliche Zeit. Doch durch das Ausnutzen verschiedener Fehler und Glitches kratzt die Community nun an der 10-Minuten-Marke.

Der amerkianische Streamer "CreeperHntr" lag noch am 9. Mai mit einer Zeit von zwölf Minuten und 43 Sekunden vorne. Kurz darauf wurde er von einem Spieler Namens "Arctc" abgelöst, welcher nach zehn Minuten und 36 Sekunden die virtuelle Zielgerade überquerte. Doch inzwischen hat "CreeperHntr" die Nase wieder vorne. Nach zehn Minuten und acht Sekunden hatte er die Endsequenz erreicht. Was in einem normalen Spieltempo mindestens 20 Stunden dauert, bewältigen die Speedrunner also in wenigen Minuten.



Doch auch Speedrunner sind nur Menschen: viele Zeitvorteile sichern sich die Schnell-Spieler durch das Ausnutzen von Glitches und Fehlern. Eine Lücke in der Wand kann so zur wichtigen Abkürzungen werden. Somit entfällt das minutenlange Abschließen von Aufgaben, um in den nächsten Bereich zu gelangen fällt somit weg. Wer selbst überprüfen möchte, welcher Spieler führt, kann das in der Speedrun.com-Rangliste tun.

