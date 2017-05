Prey: ​Modder finden geheime Waffe, die es nicht ins Spiel geschafft hat

Spieleentwickler haben ja immer wieder großartige Ideen, die es dann nicht in das tatsächliche Spiel schaffen. Oft fällt das niemandem auf, doch in Prey haben nun zwei Modder, namentlich JRavens und Emoose, ein Gewehr entdeckt, das es nicht in die finale Version des Spiels geschafft hat. Darüber berichten sie in einem Forum. Die sogenannte Disc-Rifle sollte in der finalen Version von Prey zielsuchende Munition in Scheibenform verschießen - mit der Waffe soll sogar eine komplette Nebenquest-Reihe zusammenhängen.

Doch damit nicht genug. Denn das Gewehr verschießt nicht nur intelligente Munition, es sollte selbst intelligent sein. Die Waffe hätte im Spielverlauf zuerst nur Kommentare wie "Ziel getötet" oder "Munition aufgebraucht" von sich geben sollen, um dann später die eigene Existenz in Frage zu stellen und philosophische Probleme zu diskutieren. Die Questreihe der sensiblen Maschine hätte den Spieler letztendlich zu dem Programmierer der KI gebracht. So weit sind die Modder jedoch bisher nicht gekommen, sie konnten nur das Waffen-Modell rekonstruieren.

Ob die zwei Prey-Liebhaber die Waffe am Ende doch noch zum Laufen bringen, ist fraglich. Auch, warum es die finale Version der potentiellen Kult-Waffe nicht ins Spiel geschafft hat. Vielleicht wird diese ja noch in einem DLC nachgereicht. Die wenigen Bilder des Waffen-Modells könnt ihr euch im Beitrag der beiden Modder anschauen.

Quelle: Farcrymods-Forums