Prey: Quakecon-Trailer mit weiblicher Morgan Yu

Es gibt einen neuen Trailer zum Shooter-Reboot Prey. Wobei die Bezeichnung als "neu" eigentlich nicht ganz zutreffend ist. Bei dem knapp 2 Minuten langen Clip handelt es sich nämlich um eine Variante des Quakecon-Trailers. Dieses Mal erleben wir die Geschehnisse auf Raumstation Talos 1 nämlich durch die Augen einer Frau. Protagonist(in) Morgan Yu kann nämlich wahlweise männlich oder weiblich sein. Weitergehende Auswirkungen auf den Verlauf der Story oder das Gameplay wird das allem Anschein aber nicht haben.

Über den Hintergrund von Morgan Yu ist bislang herzlich wenig bekannt. Wir wissen lediglich, dass sie beziehungsweise er sich im Jahr 2032 auf der Talos 1 und als Versuchsperson an einem Experiment teilnimmt. Prey beginnt, was unter anderem an Half-Life (1) erinnert, als es zu einer fatalen Fehlfunktion kommt, woraufhin Talos 1 von unbekannten Außerirdischen überrannt wird. Weitere Einzelheiten könnt ihr unserer Vorschau zu Prey entnehmen. Einen genaueren Release-Termin als "2017" gibt es noch nicht. Prey ist für PC, PS4 und Xbox One in der Mache.