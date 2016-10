Prey: Bethesda veröffentlicht neues Video "The History of TranStar"

Im Jahr 2017 wird von Publisher Bethesda und dem Entwicklerteam der Arkane Studios ein Reboot der Spiele-Reihe Prey für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Nun wurde ein weiteres Video mit dem Titel "The History of TranStar" veröffentlicht, das einen Einblick in die Geschichte des High-Tech-Unternehmens von Prey gibt. TranStar ist darüber hinaus im Besitz der Talos 1-Raumstation, die im kommenden Sci-Fi-Shooter als Hauptlocation auftreten wird. Das entsprechende Video findet Ihr unterhalb dieser Meldung.

Zuletzt gab es neue Informationen zu Prey im Rahmen der vergangenen QuakeCon 2016, die Anfang August stattgefunden hat. Dort wurde ein erster Gameplay-Trailer präsentiert, der unter anderem die eingesetzte CryEngine im Einsatz zeigte. Der Hauptcharakter Morgan Yu kann sowohl in männlicher als auch weiblicher Form gespielt werden. Die Handlung von Prey spielt im Jahr 2032 auf der Raumstation Talos 1. Hier nimmt Morgan Yu an einem Experiment teil, bei dem es zu einer fatalen Fehlfunktion kommt, die dafür sorgt, dass Außerirdische die Raumstation überfallen. Weitere Meldungen und Videos zu Prey findet Ihr auf unserer Themenseite.