Prey: Neues Gameplay im Rahmen der Game Awards 2016

Publisher Bethesda und das Entwicklerteam der Arkane Studios (arbeiteten zuletzt an Dishonored 2) werden im kommenden Jahr 2017 einen Reboot der Spiele-Reihe Prey für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Nachdem zuletzt auf der vergangenen QuakeCon im August neues Gameplay zum Sci-Fi-Shooter gezeigt wurde, dürfen sich Fans nun in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf neue Spiel-Szenen zu Prey freuen. Dann finden um 2 Uhr deutscher Zeit die Game Awards 2016 in Los Angeles statt. Moderator und Veranstalter Geoff Keighley bestätigte die Weltpremiere des neuen Gameplays über seinen Twitter-Account.



Don’t miss the worldwide debut of new #Prey gameplay @thegameawards Tune-in Thursday night at https://t.co/u70K4l9Oyx and Alter Your Reality pic.twitter.com/d0tjKqxZfM — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 28. November 2016

Die Handlung von Prey spielt im Jahr 2032 auf der Raumstation Talos 1. Hier nimmt Protagonist Morgan Yu an einem Experiment teil, bei dem es jedoch zu einer fatalen Fehlfunktion kommt. Dies hat zur Folge, dass Außerirdische die Raumstation überfallen. Neben Prey wird es im Rahmen der Game Awards 2016 weitere Weltpremieren zu sehen geben. Bisher bestätigt sind neue Gameplay-Szenen zu Mass Effect: Andromeda sowie The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Auch das Entwicklerstudio Gearbox Software wird mit einer neuen Ankündigung vor Ort sein. Weitere Meldungen und Videos zu Prey findet Ihr auf unserer Themenseite.