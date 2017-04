Anlässlich des Earth Day (22. April) hat Bethesda Softworks den "Recycle Everything"-Trailer zu Prey veröffentlicht. Ihr könnt euch den kurzen Clip direkt unterhalb dieser Zeilen ansehen. Darin können wir dem Protagonisten bei Müllbeseitigung- und Wiederaufbereitung zusehen. Das geschieht nicht zum reinen Selbstzweck, sondern hat durchaus Relevanz für das Gameplay. Aus gesammelten Schrott lassen sich mit dem entsprechenden Fabrikator-Plan nämlich neue Gegenstände herstellen. Zum Beispiel Munition, Medkits, aber auch außergewöhnliche Items wie das Artax-Antriebssystem oder eine Neuromod.

Prey verfügt also über Crafting-System, also ein Element, das man in erster Linie aus Rollenspielen kennt. In der Tat ist Prey kein reiner Ego-Shooter. So können sich die Spieler nicht nur mittels Waffengewalt ihrer virtuellen Haut erwehren, sondern auch mit (freischaltbaren) Spezialkräften, was wiederum an Bioshock und Dishonored erinnert. Mit dem gleichnamigen Originalspiel aus dem Jahr 2006 hat Prey hingegen eher wenig gemein. Release ist am 5. Mai 2017 auf PC, PS4 und Xbox One. Alle weiteren News und Infos findet ihr auf der Themenseite zu Prey.