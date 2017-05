Prey 2: Cleverer Plot-Twist zum eingestellten Prey verraten

Im Jahr 2011 wurde mit Prey 2 ein Sequel des Shooters Prey angekündigt, welcher 2006 von einer Alieninvasion erzählte, der sich der spirituell begabte Tommy Tawodi stellen musste.

Wie Eurogamer berichtet, sollte Prey 2 - im Gegensatz zu Arkane Studios jüngst veröffentlichtem Shooter Prey - eine echte Fortsetzung darstellen. Die Geschichte drehte sich aber nicht mehr um Tommy, sondern um den ehemaligen US-Marshall Killian Samuels, der während der Alien-Invasion des ersten Teils im Verlauf eines Gefangenentransports mit einem Flugzeug abstürzt, von einem Alien ausgeknockt wird und auf dem fremden Planeten Exodus erwacht. Dort arbeitet Killian zehn Jahre lang als Kopfgeldjäger und jagt diverse außerirdische Kriminelle.

Das Geschehen sollte in sehr großen, offenen Gebieten spielen, womit Prey 2 also eine Art Open-World-Shooter geworden wäre. Auf Exodus sollte Killian mehrere Alien-Landschaften wie die "Light Side", eine Alien-Stadt im ewigen Sonnenlicht, und die düstere Undercity erkunden können. Das Gameplay bestand daraus, dass ihr Aufträge hättet annehmen sollen, um in den offenen Gebieten die Kriminellen zu suchen und dabei auch immer wieder anhand von Storymissionen die Geschichte hättet erleben können.

Im Verlauf der geplanten Handlung stellt sich heraus, dass Killian nicht der einzige Mensch auf Exodus ist. Tommy aus Prey 1 befindet ebenfalls auf dieser Welt. Eure Aufgabe wäre es gewesen, Tommy zu befreien, der von den finsteren Keepers, den mächtigen Feinden aus dem ersten Prey, gefangen gehalten wird. Tommy erzählt daraufhin dem Helden von der Konstruktion der War-Sphere, einer Superwaffe, mit welcher die Keeper die Erde auslöschen wollen.



Was Killian erst später erfahren hätte: Er traf Tommy schon früher, denn Killian ist ein Klon, dessen Bewusstsein immer wieder nach seinem Ableben in einen neuen Körper wandert. Dies passierte zehn Jahre lang, ohne das sich Killian daran erinnern kann. Während dieser Zeit versuchte er immer wieder mit Tommy, die War-Sphere zu vernichten. So auch dieses Mal wieder. In der Superwaffe entdeckt der Held dann einen Raum, in dem sich viele Leichen von Killian befinden. Denn dies ist der Raum, zu dem es Tommy und Killian immer wieder geschafft haben, bevor Killian getötet wurde. Dieses Mal aber sind die beiden siegreich. Die Zerstörung der War-Sphere schleudert Killian ins All. Um zu überleben nutzt er seinen Alien-Teleporter an sich selbst - das Gerät, mit dem er sonst die Kriminellen einfängt und zum Auftraggeber transportiert. Der Teleport bringt den Helden überraschenderweise zurück zur Erde, wo er den Rest seines Lebens glücklich und zufrieden verbringt. Als alter Mann stirbt Killian schließlich in einem Krankenhaus - und erwacht plötzlich wieder in seinem Appartement auf dem Alien-Planeten Exodus...

Eine interessante Idee war auch, dass ihr jederzeit- auch in den öffentlichen Gebieten - eure Waffe hättet ziehen können, was sich auf die Interaktion mit den Aliens auswirken sollte. Diese wären dann entweder eingeschüchtert gewesen oder es hätte zu einem Feuergefecht geführt. Sliden und Schießen, Deckung sowie viele weitere Manöver hätten Dynamik in den Shooter gebracht - genau wie jede Menge Gadgets, darunter Laserpeitschen, Hoverboots, Gravitationsgranten, ein Satellitenangriff und mehr. Die Entwickler zeigen sich heute enttäuscht darüber, dass dieses Spiel nicht erschienen ist. Sie glauben, dass sie ihrer Zeit voraus waren, denn aktuelle Spiele wie Titanfall und Call of Duty zeigen, in welche Richtung Prey 2 gegangen wäre und beweisen, dass dieses Konzept durchaus hätte funktionieren können.

Prey 2 hätte diesen Berichten zufolge ein sehr interessanter und moderner Shooter werden können, den wir allerdings nie spielen werden.

