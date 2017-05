Portal: ​Streamer erfindet neue Speedrun-Disziplin ohne Portale

Das Puzzlespiel Portal aus dem Jahr 2007 gehört nicht nur zu den beliebtesten Videospielen der vergangenen Dekade, sondern erfreut sich auch in der Speedrunning-Community großer Beliebtheit. In unter acht Minuten teleportieren sich Rekordjäger inzwischen durch das Spiel aus dem Hause Valve - doch nun könnte eine neue Speedrunning-Kategorie geboren worden sein, in der vollständig auf die namensgebenden Portale verzichtet wird. Der Twitch-Streamer "097Aceofspades" vollbrachte nämlich kürzlich einen bereits recht schnellen Durchlauf, in dem er auf eine kuriose Alternative zurückgriff: das Luftkissenboot aus Half-Life 2. Dieses lässt sich per Cheateingabe quasi beliebig platzieren, und missbrauchen, um feste Wände und andere Hindernisse einfach zu durchschreiten.

Benötigte der erfinderische Speedrunner in seinem ersten Weltrekord immerhin noch fast eine Stunde Spielzeit, um das Ende von Portal zu erreichen, wurde diese ehemalige Bestzeit inzwischen bereits stark nach unten korrigiert. Am 8. Mai 2017 gelang dem Streamer ein neuer Rekord von 36 Minuten und sieben Sekunden - keine schlechte Leistung, wenn man bedenkt, wie zeitsparend sich die Portalgun im Spiel auswirken kann. Fans und Zuschauer von 097Aceofspades nennen diese neue Kategorie "airboat%", in Anlehnung an den berühmten Namen der Speedrun-Kategorie "any%". Für allgemeine Informationen und Neuigkeiten rund um Portal haltet ihr auch in Zukunft unsere entsprechende Themenseite im Blick.

Via Polygon