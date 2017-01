Portal: Professor programmiert Apple-2-Version des Puzzlespiels

Portal ist ein spaßiges Spiel. Die kniffligen Puzzles, das interessante Szenario und der Humor haben für eine groß Fangemeinde gesorgt.

Valves Puzzlespiel hat auch Vince Weaver, Professor an der University of Maine, begeistert. Eigentlich wollte er für den Apple 2 nur die Credits-Szene umsetzen. Doch daraus wurde mehr und er programmierte das Spiel für Apples inzwischen rund 40 Jahre alten Computer. Natürlich kommt die Version ohne 3D-Grafik aus und erinnert eben an Spiele aus den 1980er-Jahren mit Strichmännchen und nur 15 Farben. Doch der Humor bleibt erhalten.

Falls Ihr einen Apple 2 besitzt, dann könnt ihr euch das Spiel über die Website des Professors herunterladen. Er gibt an, dass es nur ein "Just for Fun" Werk ist, mit dem er kein Geld einnimmt und auch Valve ist nicht an diesem Projekt beteiligt.

In einem lustigen Video zeigt Vince Weaver, wie er über eine "Zeitmaschine" an das Spiel kommt und dieses dann auf dem Apple 2 spielt.

