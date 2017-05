Portal Knight wurde auf dem Deutschen Computerspielpreis als bestes deutsches Spiel 2017 gekürt und erscheint heute auf PC, PS4 und Xbox One, sowohl digital, als auch in einer physischen Variante. Zuvor sammelte der Entwickler Keen Games innerhalb der einjährigen Early Access-Phase auf der Plattform Steam Feedback. Das Ergebnis ist ein auf Mehrspielervergnügen ausgelegtes Sandbox-Rollenspiel, bei dem man als Magier, Krieger oder Waldläufer in Echtzeit gegen allerlei Monster kämpft. Doch auch alleine kommt man auf seine Kosten, etwa, wenn man - ähnlich wie in Minecraft - Pflanzen anbaut, Objekte craftet und Häuser baut. Der Mehrspielerpart funktioniert online mit bis zu vier Freunden oder auch offline mit einem Spielerduo im Splitscreen.

Portal Knights: Preisgekröntes Action-Rollenspiel auf PS4, Xbox One und PC veröffentlicht (2) Quelle: Keen Games Die Einzelhandelsversion von Portal Knights schlägt mit 29,99 Euro zu Buche. Die limitierte Erstauflage beinhaltet zahlreiche digitale Boni. Regelmäßig sollen In-Game-Events stattfinden, die mit besonderen Aufgaben und Belohnungen locken. Den Test zu Portal Knights liefern wir nach, sobald wir einen umfassenden Eindruck vom Multiplayer-Spiel unter Live-Bedingungen sammeln konnten.

Von Katharina Reuß

Redakteurin

Katharina Reuß ist Redakteurin und schreibt seit 2007 unter anderem für Games Aktuell, N-ZONE und PC Games. Neben Videospielen widmet sie sich den schönen Künsten und mutiert zu einer verrückten Katzenlady.