Wahlergebnisse mal anders: Politik mit Game of Thrones und Pokébällen

In dieser Woche fanden in Südkorea die Präsidentschaftswahlen statt. Am Ende konnte sich Moon Jae In gegen seine beiden Kontrahenten mit deutlichem Abstand durchsetzen. Für die Präsentation der Wahlergebnisse hat sich das südkoreanische TV-Netzwerk SBS etwas Besonderes einfallen lassen. So wurden aus den drei Präsidentschaftskandidaten jeweils Charaktere aus der US-Serie Game of Thrones. Der Sender nannte die Übertragung "Big Election Game: Searching for the Throne".



Doch nicht nur Game of Thrones, sondern auch das Mobile-Spiel Pokémon GO wurde zur Bekanntgabe der aktuellen Ergebnisse verwendet. Dort tauchen die Präsidentschaftskandidaten jeweils als kleine Männchen auf. Der aktuell Führende in der entsprechenden Provinz von Südkorea wird mit einem Pokéball eingefangen.



Neben dem Sender SBS hat auch das Fernsehnetzwerk MBC einige witzige Ideen für die Präsentation der Ergebnisse parat. Die Verantwortlichen haben sich hier für einen bunten Mix aus verschiedenen Genres entschieden.



Quelle: Kotaku