Pokémon Sonne & Mond im Vorabtest: Leider dürfen wir euch vor Release wegen Sperrfristen und Embargos nur sehr wenig von der Story und deren Verlauf verraten. Außerdem ist das Abenteuer in den neusten Pokémon-Teilen natürlich wieder sehr umfangreich und verschlingt viele Stunden. Durchspielen konnten wir es trotz vorzeitiger Testversion daher noch nicht, wir sind bis jetzt kurz vor der dritten Insel im Spiel. Dennoch möchten wir euch bereits jetzt einen fortgeschrittenen Einblick in die neuen 3DS-Rollenspiele geben, basierend auf unseren bisherigen Erfahrungen mit der fertigen Testversion, die wir seit einigen Tagen unsicher machen.

Das Spielerlebnis ist, wie auch schon in vielen Vorschauen angemerkt, ein ganz anderes als in den Vorgängern. Pokémon, ein Spiel, was die hier schreibende Redakteurin meistens nur nebenbei gezockt hat, fesselt einen nun mit Atmosphäre und einer sich durchgehend weiterentwickelnden Story. Dafür sorgt nicht nur die Grafik, die vom Stil her zwar sehr den letzten Teilen ähnelt, aber was Proportionen angeht deutlich verbessert wurde. In Pokémon Sonne und Mond lauscht ihr bei jedem Schritt der Natur von Alola. Ein kleines Detail, was diese Welt aber so viel belebter macht.

Ein Pokéball sie zu knechten

Pokémon Sonne & Mond für 3DS im Vorab-Test (5) Quelle: Nintendo/ Pokémon Company Spieltechnisch sorgen nicht nur die Geräusche für Abwechslung sondern auch Aufgaben, die ihr schon kurz nach Beginn des Spiels annehmen könnt. Viele Menschen in Alola bitten euch zum Beispiel, ein bestimmtes Pokémon zu fangen und ihnen den Eintrag im Pokédex zu zeigen. Ein neuer Ansporn um auch wirklich alle Pokémon einer Route zu finden und ewig an euch zu binden.

Sobald ihr ein Pokémon im Kampf gesehen habt, kann euch euer Pokédex übrigens ganz genau sagen wo ihr es findet. Damit meinen wir nicht nur die Nummer der Route, nein, ihr könnt ganz nah an die Karte hin zoomen und genau das Fleckchen hohes Gras sehen, in dem dieses Taschenmonster zu finden ist. Unglaublich praktisch!

Zu leicht? Wohl kaum!

Pokémon Sonne & Mond für 3DS im Vorab-Test (1) Quelle: Nintendo/ Pokémon Company Man mag nach den ganzen Ankündigungen zum "neuen" Kampfsystem wohl gemeint haben, das Spiel könnte noch einfacher als die Vorgänger werden. Schließlich verrät euch das Spiel, sobald ihr das zweite Mal gegen ein Pokémon kämpft, welche Attacken effektiv sind und welche nicht. Klar im normalen Kampf ist das durchaus ein großer Vorteil. Im Duell gegen die Herrscherpokémon zum Beispiel nutzt das manchmal jedoch nicht viel: Diese sind durch ihre Aura und die Fähigkeit, Mitstreiter zu rufen, nämlich eine echte Herausforderung. Zusätzlich haben viele von ihnen nervige Angewohnheiten, wie sich zum Beispiel ständig zu heilen. Manchmal kann man da schon übel fluchen. Wenn ihr also versucht, mit leicht unterlevelten Monsterchen gegen die Herrscher zu bestehen, habt ihr wirklich härtere Nüsse zu knacken als zuletzt in Alpha Saphir oder Omega Rubin.

Man kann bei Pokémon Sonne & Mond das erste Mal seit Jahren in der Pokémon-Geschichte wieder von einem ausgeglichenen statt viel zu leichten Schwierigkeitsgrad sprechen. Insgesamt gibt es in Alola viel zu entdecken, vor allem Gebiete, die durch die Hauptstory nur kurz angeteasert werden und später dann von euch und euren treuen Gefährten oder den Pokémobil-Funktionen besser erkundet werden können. Jede Stadt bietet etwas Neues und jede Route birgt einige Geheimnisse. Bis jetzt sind wir mehr als begeistert. Unseren kompletten Test samt abschließender Wertung gibt es dann zum oder kurz nach Release von Pokémon Sonne & Mond. Seid gespannt!

Wertungseinschätzung: 85 Prozent bis 95 Prozent