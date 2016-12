Eigentlich sollte das Fanprojekt Pokémon Prism kurz vor Weihnachten frei veröffentlicht werden, doch eine Unterlassungsaufforderung durch Nintendo veranlasste die Entwickler des Rom-Hacks dazu, das Projekt einzustellen und die Veröffentlichung abzusagen. Trotzdem ist das Spiel inzwischen im Internet erhältlich: Wie Game Rant berichtet, ist Prism vor kurzem auf 4Chan aufgetaucht - mitsamt einer Nachricht einer unbekannten Gruppe, die sich die Dateien offenbar unter den Nagel gerissen haben: "Dieses Projekt wurde populär genug, um unser Interesse zu wecken - der Brief von Nintendo brachte uns zum Handeln."

Die anonyme Gruppe sei an die Dateien gelangt, weil das Team hinter Pokémon Prism unvorsichtig geworden sei. Um die Entwickler vor rechtlichen Konsequenzen in Form drohender Geldstrafen durch Nintendos Anwälte zu schützen, haben die Verantwortlichen hinter dem Leak einige Vorkehrungen getroffen: So stellten die Piraten klar, dass sie in keiner Weise mit den Urhebern des Fanspiels zusammenhängen. Des Weiteren nahmen sie einige Änderungen am Spiel vor und strichen etwa die Credits aus dem Abspann. Anstelle der Mitarbeiternamen soll dort nun eine schlichte Danksagung an die Spieler eingeblendet werden.

Inzwischen soll das Spiel auf zahlreichen Plattformen erhältlich und damit frei zugänglich für solche sein, die gut genug danach suchen. Da die eigentlichen Entwickler auch weiterhin nicht mehr mit dem Projekt in Verbindung gebracht werden dürfen, hat sich eine Community um Pokémon Prism gebildet, die sich gemeinsam um anstehende Bugfixes und mehr kümmert.

Quelle: Game Rant