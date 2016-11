Rot und Blau, Gold und Silber, Rubin und Saphir, Diamant und Perl... Seit ihren Anfängen in den Neunzigerjahren erscheinen die beliebten Pokémon-Spiele paarweise, mit Spielen wie Pokémon Gelb gab es zwischendrin aber auch durchaus Ausreißer in Form von Sondereditionen. Im Fall der in der kommenden Woche erscheinenden, neuen Editionen Pokémon Sonne und Mond könnte dies nun wieder der Fall sein, wie Eurogamer unter Berufung auf diverse Quellen berichtet - allerdings könnte dies das erste Mal sein, dass die Editionen plattformübergreifend erscheinen. Offenbar ist nämlich eine dritte Edition mit dem Codenamen "Stars" geplant, die auf der kommenden Nintendo-Konsole Switch erscheinen soll. Es wäre die erste Nintendo-Heimkonsole in 20 Jahren, die ein Hauptspiel der Pokémon-Reihe erhalten würde.

Wie schon Sonne und Mond sowie die Vorgänger wird offenbar auch "Stars" vom Studio Game Freak entwickelt. Wie Eurogamer berichtet, soll der erste Trailer zu Sonne und Mond insgeheim bereits einen kleinen Einblick in die Switch-Edition gegeben haben, in Form eines HD-Modells des neuen Pokémon Peppeck, das im Trailer etwa bei Minute 1:46 kurz zu sehen ist. Die Quellen berichten zudem, dass alle drei Editionen parallel entwickelt wurden, die Arbeiten an der Switch-Fassung jedoch in den letzten Monaten pausiert wurden, um Sonne und Mond für den 3DS pünktlich zur Veröffentlichung am 23. November 2016 fertigzustellen. "Stars" soll Features beinhalten, die in den anderen Editionen fehlen. Über die Pokémon Bank App soll sich zwischen allen drei Fassungen munter tauschen lassen.

Während die Spielwelt hinsichtlich Karte, Routen und Städten in den drei Editionen gleich sein soll, könnte das Switch-Spiel laut einiger Quellen allerdings zusätzliche Pokémon enthalten, doch diese Tatsache wurde offenbar nicht von allen Informanten bestätigt. Bis zur Veröffentlichung von "Stars" könnte es derweil noch eine ganze Weile dauern: Zwar sollte das Spiel offenbar ursprünglich im Sommer 2017 kommen, wurde nun aber wohl verschoben und soll später im kommenden Jahr erscheinen. Nintendo und Game Freak haben bislang keinen Kommentar zu den Gerüchten abgegeben. Für weitere Informationen besucht ihr unsere Themenseite von Pokémon Sonne und Mond.

Quelle: Eurogamer