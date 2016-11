Pokemon Sonne & Mond: Spieler beendet RPG nur mit Karpador

Erst seit wenigen Tagen sind die neuen Pokémon-Ableger Sonne und Mond auf dem Markt, doch Spieler rund um den Globus haben das neue Abenteuer um die begehrten Taschenmonster bereits durchgespielt. Nicht nur das, ein besonders geduldiger Trainer scheint das Spiel aus dem Hause Game Freak sogar mit nur einem einzigen Pokémon durchgespielt zu haben, nämlich mit einem Karpador - also einem eher passiven und kampfungeeigneten Monster. Twitter-Nutzer Nakano hat einige Bilder über seinen Kanal veröffentlicht und angegeben, tatsächlich nur mit Karpador die Ruhmeshalle in Pokémon Sonne und Mond erreicht zu haben. Die Weiterentwicklung in Garados wurde dabei offenbar mit einem Ewigstein verhindert.



Aber wie ist es dem Spieler gelungen, sich nur mit der mäßig starken Attacke Platscher bis zum Ende des neuen Abenteuers zu kämpfen? Wie VG24/7 auf Grundlage japanischer Übersetzungen und der Seite Rocketnews berichtet, ging Nakano so vor, dass er sein Karpador schlicht und einfach in jedem Kampf hochheilte, bis die feindlichen Pokémon keine Angriffspunkte mehr hatten und auf den Reserve-Angriff Verzweifler zurückgreifen mussten - eine Attacke, die dem Ziel, aber auch dem Angreifer selbst Schaden zufügt. Im Fall von Geisterpokémon, die gegen Karpadors Platscher immun sind, habe der Spieler lediglich alle zur Verfügung stehenden Angriffspunkte aufgebraucht, und sich dann selbst den Verzweifler zunutze gemacht, der eben auch Geisterpokémon trifft.

Dass diese Herangehensweise Nakano eine Menge Geduld abverlangt haben muss, ist offensichtlich, doch wenn die veröffentlichten Bilder nicht gefälscht sein sollten, hat sich der Spieler der masochistischen Prozedur tatsächlich hingegeben. Für weitere interessante Geschichten, allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um Pokémon Sonne und Mond haltet ihr auch in Zukunft weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Von Luis Kümmeler

