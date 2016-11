Wer aktuell das 3DS-Spiel Pokémon Sonne und Mond spielt, der wundert sich vielleicht, dass im Onlinespiel zwei Moves gesperrt sind. Es ist nicht mehr erlaubt, die Attacken Memento und Parting Shot im Battlespot zu nutzen.

Wer die Z-Power-Versionen dieser Moves nutzt, der muss mit einem Crash des gesamten Spiels rechnen. Nintendo musste diese beiden Angriffsarten daher vorerst sperren. Das Team arbeitet aktuell an einer Lösung und will in Kürze einen Patch bereitstellen. Die Moves wurden aus allen Online-Varianten des Battlespots verbannt, darunter Free Battles, Rating Battles und andere Wettbewerbe.

Allem Anschein nach tritt das Problem aber nicht im Single-Player-Modus auf. Der Patch für das sehr erfolgreiche Pokémon Sonne und Mond soll so schnell wie möglich veröffentlicht werden.

Quelle: VG247