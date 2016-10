Pokemon Sonne und Mond: Neue Pokémon und Figuren vorgestellt

Nintendo und The Pokémon Company International stellen eine Reihe von neuen Pokémon vor, welchen ihr im kommenden Nintendo-3DS-Spiel Pokémon Sonne und Mond begegnen werdet.

Dazu zählen Amigento (Typ: Normal), dem man Items in das Laufwerk an seinem Kopf einlegen kann, um seinen Typ zu verändern. Diese Items bestimmen ebenfalls den Typ seiner neuartigen Attacke Multi-Angriff. Mediras (Typ: Drache + Kampf) will am liebsten alleine trainiert werden. Im Kampf nehmen seine Schuppen Schaden und fallen ab, wachsen mit der Zeit aber nach. Grandiras (Typ: Drache + Kampf) ist eine Weiterentwicklung von Mediras und kann die Dunkelheit mit seinen Schuppen vertreiben. Mit seiner Attacke "Schuppenrasseln" erzeugt er ein lautes Geräusch, was aber seine Verteidigung sinken lässt.

Frubaila (Typ: Pflanze) besitzt einen harten Blütenkelch, den es dazu verwendet, die Feinde anzugreifen. Fruyal (Typ: Pflanze) ist die Weiterentwicklung von Frubaila und kann mit kräftigen und majestätischen Tritten angreifen sowie durch den Duft Gegner betören. Bandelby (Typ: Käfer + Fee) sammelt Nektar und Pollen, was er zu Pollenknödeln verarbeitet, die er auf seine Feinde wirft. Einige der Knödel haben auch entspannende Wirkungen. Alola-Sleima (Typ: Gift + Unlicht) hat sich aus Müll entwickelt, was den Körper des Wesens verändert. Giftige Rückstände erscheinen wie Zähne und machen ihn besonders gefähtlich. Alola-Sleimok (Typ: Gift + Unlicht) stellt die Weiterentwicklung von Alola-Sleima dar.

Bei Mayla handelt es sich um die die Inselkönigin von Akala, der zweiten Insel, die man im Spiel besucht. Und Captain Elima ist ein Experte für Normal-Pokémon. Auf beide Figuren werdet ihr während eurer Abenteuer im 3DS-Spiel Pokémon Sonne und Mond treffen, das am 23. November erscheint.