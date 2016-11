Update: Offenbar kann Entwarnung gegeben werden beim Speicherproblem für Pokémon: Sonne und Mond. Wer ohne Schummel-Methoden Jagd auf die Taschenmonster macht, hat nämlich offenbar nichts zu befürchten. Das Speicherproblem wird nämlich scheinbar nicht durch einen Fehler im Spiel verursacht, sondern tritt nur bei Verwendung eines Cheat-Tools auf. Das zumindest behauptet der Entwickler des betroffenen Tools PKHeX selbst:



Funny how people blame the games for a 'glitch' instead of stating they used an illicit tool. The tool caused the problem :) — Kurt (@Kaphotics) November 22, 2016



Der Fehler sei ein bekanntes Problem des Tools, das in einer Version die Information zum Standort der Spielfigur veränderte.

Originalmeldung: Ab heute ist es auch in Europa soweit: Mit Pokémon Sonne und Mond bringt Nintendo wieder einmal zwei Editionen eines weiteren Titels der beliebten Taschenmonster-Reihe auf den Markt, und Spieler dürfen sich einmal mehr auf die Reise begeben, mit dem Ziel, sie alle zu fangen. Dies scheint sich in anderen Ländern, wo das Spiel bereits in der vergangenen Woche erschienen ist, nicht ganz einfach zu gestalten: Unter anderem im entsprechenden Reddit-Forum klagen digitale Pokétrainer nämlich über verloren gegangene Spielstände - offenbar soll das Abspeichern des Spiels in diversen Bereichen der Welt dafür sorgen, dass der Spielstand korrumpiert und damit unbrauchbar wird, etwa in Pokécentern in ganz Alola. Spieler berichten, dass sie dort speicherten, ihre Spielfigur beim erneuten Start allerdings verschwunden war, und sie wieder ganz von vorne anfangen mussten.



@JoeMerrick I ran into the same issue while saving at the Battle Tree. Really hope it gets fixed soon. pic.twitter.com/lUbYBQsnt0 — Desu Oshawott (@Desuwott) 22. November 2016

Wer sich gleich heute in das neue Pokémon-Abenteuer stürzt, dem sei empfohlen, sein Spiel nicht in Pokécentern abzuspeichern und zu beenden. Über Twitter ist derweil der Beweis erbracht worden, dass auch das Abspeichern im sogenannten Kampfbaum für Probleme sorgen soll, ein Bereich, der erst zum Ende des Spiels hin erreicht wird, weswegen noch nicht allzu viele Spieler unter diesem speziellen Problem gelitten haben dürften - dass ein Spielstandverlust an dieser Stelle allerdings besonders ärgerlich wäre, ist offensichtlich. Für weitere Informationen und Neuigkeiten über mögliche Bugfixes und mehr rund um Pokémon Sonne und Mond haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

