Pokémon Sonne und Mond: Fans verärgert - Wasserpokémon zu feminin?

Vor wenigen Tagen enthüllte Entwicklerstudio Game Freak die ersten Entwicklungsstufen der neuen Starter-Pokémon der kommenden Editionen Sonne und Mond - das Wasser-Monster Robball kam dabei aber offenbar alles andere als gut weg. Wie Kotaku berichtet, hatten die Fans erst kürzlich auf dem ihrer Meinung nach hässlich wirkenden Äußeren des blauen Pokémon herumgehackt, nun bekommt offenbar auch die Weiterentwicklung Marikeck sein Fett weg. Oder etwa ihr Fett? Nach Meinung vieler Spieler sieht die erste Entwicklungsstufe nämlich viel zu feminin aus - in sozialen Netzwerken kritisierten sie das kleidähnliche Aussehen, die weiblichen Augen und die allgemeine Zierlichkeit des Monsters. Die Spieler beschweren sich dabei, dass Marikeck, das sowohl männlich als auch weiblich vorkommen kann, optisch zu sehr in eine bestimmte Richtung tendiert und nicht neutral genug herüberkommt.

Ausschnitte weiterer, teils noch heftigerer Reaktionen englischsprachiger Spieler gibt es im Artikel von Kotaku zu bestaunen. Zwar gibt es wie immer auch Gegenmeinungen, doch vermissen viele Spieler die mit einer Weiterentwicklung offenbar häufig verbundene höhere Stärke und ähnliche, vermeintlich ausschließlich männlicher Attribute. Auch YouTuber The King Nappi ärgerte sich in seinem Reaktionsvideo: "Ich weiß nicht, was ich von dem Design halten soll. Ich komme da nicht drüber weg - warum sollte man ein Starter-Pokémon so liebevoll feminin gestalten?" Wer sich vor dem Kauf von Pokémon Sonne und Mond das Spiel einmal anschauen und sich von der vermeintlich übertriebenen Weiblichkeit Marikecks direkt im Spiel überzeugen will, der bekommt ab dem 18. Oktober im Zuge einer Demo die Gelegenheit dazu. Pokémon Sonne und Mond erscheint am 23. November für Nintendo 3DS. Für mehr zum Spiel besucht ihr wie gewohnt unsere verlinkte Themenseite.

Via Kotaku