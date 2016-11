Während die neuen Pokémon-Editionen Sonne und Mond in Europa erst in dieser Woche veröffentlicht wurden, kamen japanische Spieler schon vor rund einer Woche in den Genuss des neuen Spiels für den Nintendo 3DS - und offenbar auch nicht wenige: Wie erwartet eroberte die Erfolgsmarke den japanische Markt einmal mehr im Sturm und verhalf dabei auch gleich dem 3DS zu neuem Aufschwung. Die Seite Media Create hat die aktuellen Verkaufscharts in Japan veröffentlicht, die mit 1.590.629 verkauften Einheiten klar von Pokémon Sonne und Mond angeführt werden, während sich Nintendos New 3DS XL an die Spitze der Hardware-Charts setzte und die erst kürzlich veröffentlichte PlayStation 4 Pro bereits auf den vierten Platz verwies.

Die japanischen Verkaufscharts in der Übersicht: Spieleverkäufe:

Pokémon Sonne und Mond - 3DS - 1.590.629 / Neu Pokémon Sonne und Mond (Doppelpackk) - 3DS - 151.379 / Neu Call of Duty: Infinite Warfare - PS4 - 11.120 / 142.954 Fate/EXTELLA: The Umbral Star - PS Vita - 9.276 / 82.295 Fate/EXTELLA: The Umbral Star - PS4 - 6.450 / 76.079 Battlefield 1 - PS4 - 8.494 / 203.863 The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - PS4 - 7.587 / 34.917 Dragon Ball Xenoverse 2 - PS4 - 6.703 / 87.105 Mario party: Star Rush - 3DS - 6.021 / 63.897 Beyblade Burst - 3DS - 5.611 / 22.127 Minecraft: Wii U Edition - Wii U - 4.932 / 176.825 Monster Hunter Stories - 3DS - 4.778 / 271.566 Minecraft: PS Vita Edition - PS Vita - 4.727 /920.327 Titanfall 2 - PS4 - 4.583 /46.709 Pripara Mezameyo - 3DS - 4.086 / 32.951 Sword Art Online: Hollow Realization - PS Vita - 3.991 / 95.670 World of Final Fantasy - PS Vita - 3.513 / 72.437 Sword Art Online: Hollow Realization - PS4 - 3.363 / 96.395 Hakuouki: Yuugi Roku - Taishitachi no Daienkai - PS Vita - 3.288 / New Kirby: Planet Robobot - 3DS - 3.100 / 469.860

Hardwareverkäufe:

New 3DS XL - 81.044 PS4 - 25.605 2DS - 17.769 PS4 Pro - 12.421 PS Vita - 9.191 New 3DS - 8.193 Wii U - 3.251 PS3 - 625 3DS - 529 Xbox One - 186 3DS XL - 96

