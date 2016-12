Pokémon Sonne und Mond ​triumphiert in deutschen Spiele-Charts

Die Pokémon beherrschen die deutschen Nintendo 3DS-Charts. Wie die GfK mitteilt, triumphieren die Taschenmonster sogar vier Mal. Pokémon Sonne, Pokémon Mond sowie die jeweiligen Steelbook-Ausgaben debütieren auf den Positionen eins bis vier. Die Angaben beziehen sich auf die Woche vom 21. bis 26. November. Rang 5 geht ebenfalls an einen Neueinsteiger: Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo. Vorwochensieger Mario Party: Star Rush rutscht in der aktuellen Woche auf den achten Platz. Auf dem PC ergibt sich ein gewohntes Bild: Der Landwirtschafts-Simulator 17 führt auch in dieser Woche die deutschen Charts an.

Unverändert bleibt auch das Wii-Ranking. Dort tanzt Just Dance 2017 weiterhin an der Spitze. Die PS3- und Xbox-360-Tabelle wird von FIFA 17 angeführt. Die aktuelle Fußballsimulation von Electronic Arts findet sich damit seit Wochen auf Platz 1 der Charts für die Last-Gen-Konsolen wieder. Auf PlayStation 4 dominiert weiterhin Watch Dogs 2. Dahinter rangiert die Special Edition von The Elder Scrolls 5: Skyrim auf Platz 2. Auf Xbox One übernimmt die Neuauflage des 2011 erschienenen Rollenspiels sogar die Führung. Ubisofts Watch Dogs 2 landet im Xbox-Ranking auf Platz 2.

Weitere Infos zum aktuellen Verkaufsschlager Pokémon: Sonne und Mond findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Wer Hilfe für den 3DS-Hit benötigt, dem sei unsere ausführliche Pokémon Sonne und Mond Komplettlösung mit vielen Tipps empfohlen.