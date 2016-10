Wer sich vor dem Kauf von Pokémon Sonne und Mond das Spiel mal anschauen will, der bekommt ab dem 18. Oktober die Gelegenheit dazu. Denn an diesem Tag wird über den eShop von Nintendo eine Demoversion erscheinen, die sogar etwas Besonderes bietet. Und zwar enthält diese Demo eine spezielle Variante von Quajutsu - den Ash-Quajutsu aus dem Pokémon-Anime Pokémon - Die TV-Serie: XYZ. Den Ash-Quajutsu kann man sogar in die Verkaufsversion des 3DS-Spiels übernehmen!

Zudem gaben The Pokémon Company International und Nintendo die erste Entwicklung der drei Starter-Pokémon bekannt. Dabei handelt es sich um Arboretoss, Miezunder und Marikeck. Arboretoss ist die erste Entwicklung von Bauz und attackiert die Gegner mit messerscharfen Federn. Das Pokémon kann Feinde erkennen, die sich hinter ihm befinden. Miezunder ist die erste Entwicklung von Famiau. Er produziert mit seinem glockenartigen Flammensacks an seinem Hals Feuer, mit welchem er die Feinde versengt. Marikeck stellt die erste Entwicklung von Robball dar und passt sich beim Tanzen dem Timing der anderen Tänzer an. Er schleudert Blasen auf die Gegner, die beim Zerplatzen Schaden verursachen.

Über den neuen Festival Plaza in Pokémon Sonne und Mond erkennt ihr, welche Spieler in der Nähe das Spiel spielen, kämpfen oder tauschen wollen. Interagiert ihr mit diesen Personen, könnt ihr Festival-Münzen gewinnen, welche ihr an Buden wie Färbebuden, Souvenirbuden und Ballonturnbuden einlösen dürft. Durch das Sammeln der Münzen steigt das Level des Festival-Plazas, wodurch ihr Belohnungen erhaltet und neue Aktivitäten freischaltet. Ebenfalls neu ist das Pokémon Ressort. Pokémon dürfen dort die Inseln erforschen, an diversen Aktivitäten teilnehmen und trainieren. Ihr baut die Inseln immer weiter aus, um eure Pokémon im Level aufsteigen zu lassen und Items zu erhalten. In der Aloa-Region entdeckt ihr außerdem Mega-Steine, mit welchen eure Pokémon Mega-Entwicklungen durchmachen können.

Pokémon Sonne und Mond erscheint am 23. November für Nintendo 3DS.